"Аэрофлот" отменил несколько рейсов в Петербург в понедельник из-за метеоусловий

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил несколько рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом в понедельник из-за сложных метеоусловий в аэропорту "Пулково", говорится в сообщении компании.

Отменены рейсы SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031.

Кроме того, рейсы SU016 и SU022, вылетевшие ранее в понедельник из "Шереметьево" в Санкт-Петербург, вернулись в аэропорт вылета. Решение принято также из-за неблагоприятных условий в "Пулково" и "отсутствия благоприятного прогноза на ближайшее время".

"Пассажиры могут бесплатно переоформить билеты на другие даты или оформить вынужденный возврат по месту приобретения. Авиакомпания будет информировать пассажиров о дальнейшем выполнении рейсов в/из Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.