Путин выступит на Всемирном русском народном соборе в формате видеоконференции
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник, 28 ноября, в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации, сообщает пресс-служба Кремля.
Центральная тема форума - "Настоящее и будущее русского мира".
В мероприятии примут участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятелей науки и культуры, говорится в сообщении.