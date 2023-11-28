В аэропорту Минвод установят четыре капсулы для сна и коворкинга

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Минеральных Вод установят четыре капсулы для сна и коворкинга, их откроют 28 ноября в полдень, сообщил телеграм-канал аэропорта.

"28 ноября в 12:00 в зале прибытия состоится открытие комплекса "Reco Room", состоящего из двух капсул для сна и двух коворкингов", - говорится в сообщении.

В кабинках коворкинга можно будет зарядить гаджеты, поработать, посмотреть фильм или поиграть в компьютер перед вылетом. В капсулах для сна пассажиры смогут отдохнуть в ожидании полета.

Комплекс монтирует свердловская компания ООО "Айсдек". На сайте компании указано, что все кабинки полностью автономны, и могут использоваться без администратора.