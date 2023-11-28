Движение по Крымскому мосту восстановлено после короткой паузы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта во вторник днем после временной остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Остановка движения продлилась чуть менее 20 минут.

На прошлой неделе движение на мосту перекрывалось несколько раз, в основном вечером. В понедельник движение на мосту останавливалось на час.

Региональные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео.