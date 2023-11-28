Тихоокеанский флот получил носителя ракет "Калибр" подлодку "Можайск"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - АО "Адмиралтейские верфи" (Петербург, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) передали ВМФ России многоцелевую дизель-электрическую подводную лодку "Можайск", сообщает корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

"Сегодня в состав подводных сил Тихоокеанского флота, в состав ВМФ России вступает еще одна боевая единица. Подводные лодки данного проекта оснащены самым современным оборудованием, самым грозным оружием, в том числе, высокоточным", - сказал главком ВМФ РФ Николай Евменов во вторник в ходе церемонии.

Подводная лодка "Можайск" проекта 636.3 – пятая в серии из шести кораблей, которые строятся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота. В его состав уже вошли подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Уфа". "Можайск" и шестая субмарина в серии – "Якутск" – были заложены на предприятии в августе 2021 года.

Как сообщалось, на воду "Можайск" "Адмиралтейские верфи" спустили в апреле 2023 года.

"Можайск" относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. Спроектирована специалистами АО "ЦКБ МТ "Рубин".

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания – 45 суток, предельная глубина погружения – 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью – 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой - ИФ) с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов – 7 500 миль, количество торпедных аппаратов – 6. Скорость подводного хода – 18 узлов. Экипаж – 52 человека.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").