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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В России с апреля начнут блокировать продажу нелегальных маркированных товаров

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В России с 1 апреля 2024 года начнет работать механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке, если они окажутся просроченными или в незаконном обороте. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте pravo.gov.ru.

Документ предусматривает поэтапное вступление в силу обязательных требований для каждой товарной группы.

С 1 апреля механизм блокировки заработает для табачной продукции, для пива в кегах, с 1 мая 2024 года - для молочной продукции и упакованной воды в крупных сетях (с 1 сентября 2024 года - в остальном ритейле), с 1 ноября 2024 года - для пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке, для парфюмерно-косметической продукции, БАДов, шин, обуви и продукции легпрома, с 1 февраля 2025 года - для безалкогольных напитков и соков.

Механизм блокировки продажи просроченных и контрафактных товаров на кассе в ритейле будет работать в двух режимах - онлайн и офлайн, в зависимости от технической возможности подключения к государственной информационной системе маркировки (ГИС МТ), напомнили в пресс-службе Минпромторга.

"В режиме "онлайн" механизм контроля предполагает обращение программного обеспечения продавца к ГИС МТ для получения от нее сведений о единице товара на этапе сканирования Data Matrix кода. Режим "офлайн" применяется, если отсутствует возможность взаимодействия программного обеспечения продавца с ГИС МТ. Если за 1,5 секунды не получен ответ, участник оборота проверяет продукцию в режиме "офлайн" по имеющейся у него базе данных, которая актуализируется не реже, чем 1 раз в 2 часа", - объяснили в министерстве.

Механизм обязательной блокировки продаж нелегальной и просроченной маркируемой продукции вводится по итогам эксперимента, который проводился в стране с 1 февраля до 1 августа 2023 года.

Минпромторг Правительство
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