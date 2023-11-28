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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Кремль расценит как агрессию попытки извне разжечь межрелигиозные конфликты в РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет расценивать как агрессию любое вмешательство извне с целью вызвать межнациональные и межрелигиозные конфликты внутри страны и будет реагировать соответствующим образом, заявил на Всемирном русском народном соборе президент Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть: любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь (использовать - ИФ) в России терроризм, экстремизм как инструмент борьбы с нами. И соответствующим образом будем реагировать", - сказал он.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество - это предательство, преступление против всей России", - добавил президент.

"Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна", - подчеркнул он.

По его словам, Западу "не нужна такая большая и многонациональная страна как Россия".

"Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку: мол, Россия, это тюрьма народов, а сами русские - народ рабов. Слышали это много раз на протяжении веков. Слышали также, что Россию, оказывается, нужно сегодня деколонизировать. А на самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой? Тогда нужно посеять смуту", - сказал Путин.

Владимир Путин Запад
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