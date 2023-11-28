Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России
Фото: Максим Блинов /POOL/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что без сильной России невозможен стабильный миропорядок.

"Хочу подчеркнуть, без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен", - сказал Путин, обращаясь к участникам Всемирного Русского народного собора в режиме видеоконференции.

Глава государства при этом отметил: "Именно наша страна находится в авангарде формирования более справедливого мира".

По словам Путина, страна в настоящее время сражается "не только за свободу России, но и всего мира". "Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона дряхлеет, она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству", - сказал президент.

Он заявил также, что нынешняя специальная военная операция "носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер".

"Мы отстаиваем безопасность и благополучие всего нашего народа, высшее историческое право быть Россией, сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство", - отметил президент.

Говоря о теме собора, Путин отметил, что русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с Россией, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо от национальной и религиозной принадлежности.

"Но хочу подчеркнуть, что без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность, это просто факт, как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка как языка государствообразующего народа", - сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что только единая, сильная суверенная Россия способна гарантировать будущее и самобытное развитие и русского, и всех других народов, которые веками жили и живут в стране.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Патриарх Кирилл призвал скорректировать миграционную политику России

Патриарх Кирилл призвал скорректировать миграционную политику России

Воронежская и Ростовская области, ЛНР и ДНР объединились в содружество "Донбасс"

Кремль расценит как агрессию попытки извне разжечь межрелигиозные конфликты в РФ

Мигрантам с патентами запретили работать в такси и общепите Тульской области

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

Голикова сообщила, что РФ к 2030 году дополнительно потребуется 2 млн работников

"Газпром" счел, что сланцевые операторы исчерпали потенциал повышения эффективности добычи

КС РФ заявил, что принудительное лечение не нарушает прав лиц с расстройствами психики

МВД РФ раскрыло крупную сеть подконтрольных украинцам нарколабораторий

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Прокурор попросил 13 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева

Прокурор попросил 13 лет колонии для пензенского экс-губернатора Белозерцева

В ЦБ назвали близкой к преступлению историю с псевдобанкротством "СПБ биржи"

В ЦБ назвали близкой к преступлению историю с псевдобанкротством "СПБ биржи"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });