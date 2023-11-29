Учителей и врачей в РФ начнут массово оснащать планшетами в 2025 году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Массовое оснащение учителей и врачей планшетами для работы планируется начать с 2025 года, в следующем году в России пройдет пилотное внедрение, по итогам которого отберут лучшие образцы, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Я думаю, 2024 год будет годом такого небольшого пилота, когда мы просто попробуем разные варианты, поймем, какие планшеты удобные. Потому что до сих пор дискуссия идёт, что, может быть, всё-таки ноутбуки. Нам кажется, что планшеты более удобные. По итогам этого мы надеемся, что в рамках новой (национальной - ИФ) программы мы сможем уже выбрать правильный путь и уже с 2025 года, соответственно, начать массовое оснащение учителей и врачей в стационарах, и врачей, которые ходят по домам, российскими планшета", - сказал Шадаев в среду на форуме "TAdviser SummIT 2023: Итоги года и планы 2024".

"Что также позволит нам обеспечить формирование собственного производства, потому что сейчас пока нам не хватает большого заказа для того, чтобы это производство сформировать", - отметил министр.

По его словам, пилот будет "небольшой, потому что там главный вопрос - это рабочий процесс". "Нам нужно, чтобы готовы были приложения для учителей, электронный журнал, работа с электронным контентом, видеоконференция, чаты, - всё, что им нужно как рабочее окружение, это всё должно быть в этом планшете",- сказал Шадаев.

Минцифры в плане цифровизации образования и медицины идёт последовательно, сказал он.

"То есть обеспечили подключение всех школ к интернету оптикой, 98% школ у нас подключено уже. Дальше мы начали строить Wi-Fi-сети в школах для того, чтобы интернет пришел в каждый класс. Третья задача - это дать учителям планшеты, которые можно было бы использовать непосредственно в процессе обучения в классах, при подготовке к занятиям", - сказал глава Минцифры.