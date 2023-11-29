Депутат Госдумы от КПРФ Блоцкий досрочно сложит полномочия

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий решил сложить с себя депутатские полномочия, говорится в проекте постановления, размещенного в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты.

"Это решение основано на заявлении самого Блоцкого", - сказал в среду "Интерфаксу" первый замглавы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

В свою очередь первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил в разговоре с журналистами, что решение о сложении Блоцким депутатских полномочий согласовано с Центральным комитетом партии.

"Он продолжит работать с партией и фракцией. После того, как он покинет Госдуму, Владимир Николаевич сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства. Это особенно актуально в нынешней повестке. Уверен, что Блоцкий использует опыт работы народных предприятий в практической деятельности и достигнет высоких результатов", - сказал Афонин.

Он добавил, что "по поручению партии, вторым направлением его работы станет укрепление международного и двустороннего сотрудничества с Китаем, а также странами Африки и Латинской Америки".

"Решение о замещении вакантного мандата президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством - в первой половине декабря", - отметил Афонин.

46-летний Блоцкий избирался в Госдуму в составе федерального списка КПРФ.

Он является заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам.

По итогам публикации деклараций за 2021 год Блоцкий стал самым богатым депутатом с задекларированным доходом в 3,5 млрд рублей.

Был депутатом Госдумы также и в предыдущем, седьмом, созыве.