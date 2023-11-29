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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Артемовское в ДНР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили об улучшении положения российских войск на донецком направлении и взятии под контроль поселка Артемовское.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Семь атак ВСУ отразили за минувшие сутки российские военные на линии боевого соприкосновения.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и два автомобиля", - сказано в пресс-релизе.

На донецком направлении за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Артемовское и Клещеевка (ДНР). Противник потерял до 250 военнослужащих, пять танков и 12 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО "Град", а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня, говорится в сообщении.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. В районах населенных пунктов Угледар, Антоновка и Никольское Донецкой народной республики нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны России, на запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменское и Работино Запорожской области. Общие потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и два орудия Д-20", - сказано в сообщении.

За сутки сбиты истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 ВСУ в Донецкой народной республике, перехвачена противорадиолокационная ракета HARM, уничтожены 38 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

По данным Минобороны РФ, в течение суток российскими средствами ПВО перехвачено 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил РФ в течение суток уничтожены: сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции: П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живая сила и техника в 107 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9301 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13687 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15746 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве обороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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