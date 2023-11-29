Аналитики "СКАН-Интерфакс" отмечают высокий интерес российских СМИ к теме ESG

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Внимание к вопросам ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) продолжает оставаться на высоком уровне. Взрывной рост интереса произошел в 2021 году - количество публикаций на тему ESG увеличилось на 50% по сравнению с годом ранее. События 2022 года внесли свои корректировки, переключив внимание на политическое и санкционное давление. По итогам 2022 года количество публикаций снизилось на 8% с пиковых значений 2021 года, а по итогам 2023 года, по подсчетам аналитиков системы управления репутацией "СКАН-Интерфакс", ожидаются показатели, аналогичные 2022 году.

В спектре тематик ESG традиционно превалируют первые лица государства и властные структуры, широко обсуждаемые меры социальной поддержки населения, развития регионов, отдельных сфер экономики и страны в целом. В контексте ESG активно проявляет себя и крупный бизнес, здесь основной упор делается на освещении экологических инициатив и новаций, способствующих развитию бизнеса и социальной поддержке населения в регионах присутствия компаний. В ТОП-5 компаний по количеству публикаций на тему ESG вошли СБЕР, "Росатом", "Росэнергоатом", "Газпром нефть" и "Роснефть".

В тематике ESG выделяется три основных блока ньюсмейкеров: государственные структуры, коммерческие компании и организации (научные, профессиональные, общественно-политические и НКО).

В 2023 году по-прежнему значительной была роль правительства РФ, хотя она и снизилась относительно 2019 года. Незначительно возросла роль Госдумы, Совета Федерации и Росприроднадзора. Увеличилась роль научных учреждений: РАН и РАНХиГС. Значительный рост отмечается у "Росатома". Существенно снизилась роль Минэкономразвития и Минфина, а также международных организаций: ООН и Евросоюза. Эти изменения отражают реакцию госаппарата на вызовы, с которыми столкнулась РФ после начала СВО. Традиционно в кризисных ситуациях возрастает роль президента и законодательных структур.

В целом в этом году в медиаполе ТОП-10 компаний наблюдается снижение количества публикаций на темы ESG к показателям 2022 года. Наибольшее снижение было зафиксировано у "Норникеля" - на 44%, "Газпрома" - на 41% и Сбера - на 15%. Рост количества упоминаний отмечен только у "Росэнергоатома" - на 76%.

В 2023 году темы экологического, социального и корпоративного управления наиболее активно освещали "Интерфакс", ТАСС, и РИА Новости. В структуре уровней источников преобладали порталы и агрегаторы СМИ, а также порталы госучреждений и организаций.

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"СКАН-Интерфакс" проводит оперативный анализ деловой репутации компаний и оценку рисков по СМИ. Система предназначена для менеджеров по коммуникациям, PR, маркетингу и оценке рисков.

Система оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиа-аналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 65 тысяч источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тысяч публикаций.