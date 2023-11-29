Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Аналитики "СКАН-Интерфакс" отмечают высокий интерес российских СМИ к теме ESG

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Внимание к вопросам ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) продолжает оставаться на высоком уровне. Взрывной рост интереса произошел в 2021 году - количество публикаций на тему ESG увеличилось на 50% по сравнению с годом ранее. События 2022 года внесли свои корректировки, переключив внимание на политическое и санкционное давление. По итогам 2022 года количество публикаций снизилось на 8% с пиковых значений 2021 года, а по итогам 2023 года, по подсчетам аналитиков системы управления репутацией "СКАН-Интерфакс", ожидаются показатели, аналогичные 2022 году.

В спектре тематик ESG традиционно превалируют первые лица государства и властные структуры, широко обсуждаемые меры социальной поддержки населения, развития регионов, отдельных сфер экономики и страны в целом. В контексте ESG активно проявляет себя и крупный бизнес, здесь основной упор делается на освещении экологических инициатив и новаций, способствующих развитию бизнеса и социальной поддержке населения в регионах присутствия компаний. В ТОП-5 компаний по количеству публикаций на тему ESG вошли СБЕР, "Росатом", "Росэнергоатом", "Газпром нефть" и "Роснефть".

В тематике ESG выделяется три основных блока ньюсмейкеров: государственные структуры, коммерческие компании и организации (научные, профессиональные, общественно-политические и НКО).

В 2023 году по-прежнему значительной была роль правительства РФ, хотя она и снизилась относительно 2019 года. Незначительно возросла роль Госдумы, Совета Федерации и Росприроднадзора. Увеличилась роль научных учреждений: РАН и РАНХиГС. Значительный рост отмечается у "Росатома". Существенно снизилась роль Минэкономразвития и Минфина, а также международных организаций: ООН и Евросоюза. Эти изменения отражают реакцию госаппарата на вызовы, с которыми столкнулась РФ после начала СВО. Традиционно в кризисных ситуациях возрастает роль президента и законодательных структур.

В целом в этом году в медиаполе ТОП-10 компаний наблюдается снижение количества публикаций на темы ESG к показателям 2022 года. Наибольшее снижение было зафиксировано у "Норникеля" - на 44%, "Газпрома" - на 41% и Сбера - на 15%. Рост количества упоминаний отмечен только у "Росэнергоатома" - на 76%.

В 2023 году темы экологического, социального и корпоративного управления наиболее активно освещали "Интерфакс", ТАСС, и РИА Новости. В структуре уровней источников преобладали порталы и агрегаторы СМИ, а также порталы госучреждений и организаций.

Подробнее с материалами исследования можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

"СКАН-Интерфакс" проводит оперативный анализ деловой репутации компаний и оценку рисков по СМИ. Система предназначена для менеджеров по коммуникациям, PR, маркетингу и оценке рисков.

Система оповещает о публикациях в момент их выхода, формирует визуальные аналитические отчеты по любым запросам; показывает связи между компаниями, людьми и событиями; позволяет прогнозировать репутационные и экономические риски, связанные с партнерами и контрагентами, решает другие задачи различного уровня сложности, связанные с медиа-аналитикой. В настоящее время СКАН насчитывает более 65 тысяч источников. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 300 тысяч публикаций.

ESG
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золотые медалисты будут получать красные аттестаты

В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте американца Уилана с другим заключенным

В УФСИН по Мордовии сообщили о конфликте американца Уилана с другим заключенным

В РФ хотят обязать мигрантов подписывать "соглашение о лояльности" при въезде

В РФ хотят обязать мигрантов подписывать "соглашение о лояльности" при въезде

Ущерб от шторма в Крыму вырос до 1,35 млрд руб.

ГИБДД пообещала не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины

ГИБДД пообещала не штрафовать автомобилистов за отсутствие зимней резины

Число муниципалитетов Крыма с режимом ЧС из-за шторма увеличилось до 15

Число муниципалитетов Крыма с режимом ЧС из-за шторма увеличилось до 15

ФСБ сообщила о предотвращенном подрыве военкомата в Воронеже

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 ноября снизилась на 13,1%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 ноября снизилась на 13,1%

Что произошло за день: вторник, 28 ноября

Предварительный ущерб Крыма от шторма оценили в полмиллиарда рублей

Предварительный ущерб Крыма от шторма оценили в полмиллиарда рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });