Золотые медалисты будут получать красные аттестаты

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Школьники, закончившие школу с золотой медалью, получат аттестат с отличием красного цвета, а те, кто закончил школу с серебряной медалью - аттестат с отличием сине-голубого цвета. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на портале правовой информации.

"На лицевую сторону твердой обложки аттестата с отличием красного цвета надпись наносится фольгой золотого цвета. На лицевую сторону твердой обложки аттестата с отличием сине-голубого цвета надпись наносится фольгой серебряного цвета", - отмечается в документе.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись "С отличием", выполненную серебряной краской, обладающей зеленым свечением в УФ-излучении, курсивом.

С этого учебного года в школы вернулись серебряные медали.

Золотые медали получат выпускники, которые набрали не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и по одному из других сдаваемых предметов, а также получили за все предметы оценку "отлично". Серебряные медали будут давать тем, кто наберет не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и по одному из других сдаваемых предметов и получит одну или две четверки в аттестате.

Медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ. Серебряные - до трех баллов, а золотые прибавят к госэкзамену до пяти баллов.