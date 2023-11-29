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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Источник сообщил об отмене пленарного заседания Госдумы 21 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Госдума перенесет последнее в осенней сессии пленарное заседание с 21 декабря из-за заседания Совета законодателей, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

"Заседание 21 декабря отменяется из-за того, что на этот день запланировано проведение заседание Совета законодателей", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, Дума проведет заключительное заседание в этом году 20-го декабря, добавил он.

Госдума Совет законодателей
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