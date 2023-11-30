Весь Ейск остался без водоснабжения

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Ейске из-за энергоаварии прервано водоснабжение и частично - электроснабжение, сообщила пресс-служба администрации Ейского района.

"Сегодня в Ейске произошла авария на двух линиях электроснабжения. (...) В связи с отключением электроэнергии без водоснабжения из-за отключения электронасосов остался весь город Ейск", - говорится в сообщении.

Без света остались вторая взрослая поликлиника, многоквартирные дома по улице Баррикадной и некоторые другие потребители.

Причина аварии выясняется. Сроки восстановления электроснабжения и подачи воды не названы.

"Как только подача электроэнергии возобновится, и насосы вернутся в обычный режим работы, водоснабжение будет осуществляться в прежнем объеме", - добавили в администрации.