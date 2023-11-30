Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Весь Ейск остался без водоснабжения

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Ейске из-за энергоаварии прервано водоснабжение и частично - электроснабжение, сообщила пресс-служба администрации Ейского района.

"Сегодня в Ейске произошла авария на двух линиях электроснабжения. (...) В связи с отключением электроэнергии без водоснабжения из-за отключения электронасосов остался весь город Ейск", - говорится в сообщении.

Без света остались вторая взрослая поликлиника, многоквартирные дома по улице Баррикадной и некоторые другие потребители.

Причина аварии выясняется. Сроки восстановления электроснабжения и подачи воды не названы.

"Как только подача электроэнергии возобновится, и насосы вернутся в обычный режим работы, водоснабжение будет осуществляться в прежнем объеме", - добавили в администрации.

Ейск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Прямая линии" и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

Судоходство на подходах к черноморским портам по-прежнему ограничено

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев уточнен до 1,05 трлн рублей с 1,235 трлн рублей

Двое россиян и двое граждан Узбекистана погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Обострение палестино-израильского конфликта

Красный Крест подтвердил освобождение ХАМАС двух россиянок

Красный Крест подтвердил освобождение ХАМАС двух россиянок

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Путин в пятницу планирует встретиться с Сечиным

Путин в пятницу планирует встретиться с Сечиным

Акции связанной с "Северной верфью" компании истребованы в пользу Росимущества

Что произошло за день: среда, 29 ноября

Источник сообщил об отмене пленарного заседания Госдумы 21 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });