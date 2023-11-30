МВД хочет застраховать жизни и здоровье сотрудников с премией свыше 12,8 млрд рублей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - МВД России проводит конкурс на выбор страховщика для заключения договора обязательного страхования жизни и здоровья сотрудников на период 2024-2025 годов, следует из информации ведомства, размещенной на сайте госзакупок.

Максимальная страховая премия по договору установлена в размере более 12, 828 млрд рублей.

Начало подачи заявок страховщиков на конкурс определено 30 ноября, завершение приема заявок на конкурс - 18 декабря. Открытый конкурс в электронной форме ведомство проводит в соответствии с требованиями законодательства о госзакупках (44-ФЗ).

Федеральный закон об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан (№ 52-ФЗ) действует с 1998 года, его положения за время действия закона неоднократно уточнялись, в том числе с точки зрения расширения категорий потенциальных получателей страховых выплат, была введена периодическая индексация размеров установленных законом выплат.

Страховая защита обеспечивается застрахованным лицам на случай смерти (выплата производится выгодоприобретателям - членам семьи), пострадавшим в результате получения травмы, препятствующей дальнейшему прохождению службы, при установлении застрахованным лицам разных категорий инвалидности.

Страховщиками по обязательному государственному страхованию могут быть страховые организации, имеющие лицензии на осуществление обязательного государственного страхования.

АО "СОГАЗ" на своем сайте сообщает, что в настоящее время действует государственный контракт (от 22 декабря 2021 года № 130/22 WS 0010), "заключенный между АО "СОГАЗ" и Министерством внутренних дел России на оказание услуг по осуществлению в 2022-2023 годах обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел РФ".

В рамках действующего госконтракта АО "СОГАЗ" несет ответственность по страховым случаям, произошедшим в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года включительно.