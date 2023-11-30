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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В России впервые начали судить по видеосвязи обвиняемых по уголовной статье

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга начал рассматривать в общем порядке уголовное дел, фигуранты которого участвуют в процессе по видеоконференцсвязи. Как подчеркнула объединенная пресс-служба судов города, это происходит впервые в отечественной судебной практике.

Владиславу Деминскому и Денису Жданову вменяют особо крупное мошенничество (ч.4 ст.159 УК). Подсудимые находятся под домашним арестом в Краснодаре и заявили ходатайство о рассмотрении дела в режиме онлайн.

"Суд ходатайство удовлетворил, действующий УПК РФ запрета на подобное рассмотрение не содержит", - отмечает пресс-служба судов.

По версии обвинения, Деминский, являясь фактическим руководителем группы компаний DANYCOM (базируются в Краснодаре), и Жданов, будучи гендиректором одной из коммерческих организаций, в 2020 году заключили 258 договоров купли-продажи ценных бумаг со 188 физическими и тремя юридическими лицами, похитив почти 389 тысяч биржевых облигаций на общую сумму около 272,4 млн рублей.

Краснодар Петербург Василеостровский суд DANYCOM
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