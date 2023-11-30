Скончался сенатор от нижегородского правительства Владимир Лебедев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Скончался член Совета Федерации РФ от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Об этом губернатор написал в своем телеграм-канале.

Никитин напомнил, что Лебедев работал на руководящих должностях в различных организациях региона, был заместителем губернатора Нижегородской области, заместителем федерального министра природных ресурсов, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства.

"Молодой совсем. Только что был юбилей - 60. Энергичный. Встречались и обсуждали планы на днях", - написал глава региона.

Никитин также выразил соболезнования родным и близким Лебедева.

Лебедев представлял Нижегородскую область в верхней палате российского парламента с сентября 2014 года. После первого вступления Глеба Никитина в должность нижегородского губернатора осенью 2018 года он был переназначен на этот пост. Затем вновь переназначен в сентябре этого года после очередных выборов главы региона.

На сайте Совета Федерации говорится, что Лебедев является первым заместителем председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.