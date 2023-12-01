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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Для армии РФ создадут всепогодную спутниковую систему дистанционного зондирования Земли

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что НПО им. Лавочкина создает космическую систему всепогодного дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), данные которой будут использоваться в интересах военных.

"Вначале заслушаем, как Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина работает над созданием космической системы всепогодного дистанционного зондирования Земли, которая позволит получать изображения местности независимо от метеоусловий и освещенности", - сказал Шойгу в ходе селектора с руководством Вооруженных сил РФ в пятницу.

По его словам, полученные снимки высокого разрешения планируется использовать в интересах российской армии.

"Сегодня обсудим возникающие в ходе работы вопросы и пути их решения", - сообщил Шойгу.

Сергей Шойгу НПО имени Лавочкина Минобороны РФ
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