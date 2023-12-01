Самолет "Аэрофлота" из-за неисправности сел в Петербурге

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", летевший из Калининграда в Москву, совершил нештатную посадку в аэропорту "Пулково" из-за технической неисправности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта).

"Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета 182 пассажира.

Посадка прошла благополучно. Аэропорт работает в штатном режиме.

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила, что контролирует ситуацию в связи с вынужденной посадкой самолета. Пассажиры ждут вылета в Москву на другом самолете в зале ожидания. Борт осматривают спецслужбы.