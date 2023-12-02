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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:08

Российские военные сообщили об ударах по ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В группировке войск "Центр" заявили, что российская артиллерия и авиация нанесли удары по позициям армии Украины на краснолиманском направлении специальной военной операции.

"Артиллерийскими расчетами группировки нанесено огневое поражение по девяти опорным пунктам и более 40 артиллерийским позициям украинских войск", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли удары по скоплению живой силы и техники противника в районе Червоная Диброва", - сообщил он.

"Бомбардировочная авиация прямым попаданием поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Серебрянки", - сказал Савчук.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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