Российские военные сообщили об ударах по ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В группировке войск "Центр" заявили, что российская артиллерия и авиация нанесли удары по позициям армии Украины на краснолиманском направлении специальной военной операции.

"Артиллерийскими расчетами группировки нанесено огневое поражение по девяти опорным пунктам и более 40 артиллерийским позициям украинских войск", - сказал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли удары по скоплению живой силы и техники противника в районе Червоная Диброва", - сообщил он.

"Бомбардировочная авиация прямым попаданием поразила командно-наблюдательный пункт ВСУ в районе Серебрянки", - сказал Савчук.