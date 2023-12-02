Экс-министра транспорта Чувашии обвинили в превышении должностных полномочий

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предъявили бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимиру Осипову обвинение в превышении должностных полномочий и неправомерном обороте денег, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК России в субботу.

По версии следствия, в декабре 2022 года Осипов, будучи министром транспорта Чувашии, организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капитальный ремонт и содержание одной из дорог города Чебоксары. Контракт был заключен с фирмой, руководителем которой являлся его знакомый.

"В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, чем причинен ущерб региональному бюджету на сумму более 7 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в июне 2022 года обвиняемый предоставил в казначейство Чувашии фиктивное платежное поручения для нецелевого перевода денег республиканского Минтранса. Минфин региона этот перевод заблокировал.

"В ходе допроса в качестве обвиняемого, проведенного в присутствии адвокатов, Владимир Осипов полностью признал свою вину, а также дал показания в отношении соучастника его преступной деятельности", - отмечается в релизе.

Ему предъявлено обвинение по п. "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей). Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, Осипов в октябре текущего года покинул свой пост на фоне расследования. Он возглавлял министерство транспорта Чувашии с 2020 года.