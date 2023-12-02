Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-30СМ2

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала российским военным очередную партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130, сообщили в пресс-службе компании.

"Иркутский авиационный завод (ОАК, входит в "Ростех") изготовил и передал Минобороны России новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Авиационная техника прошла необходимые наземные и летные испытания и отправилась к месту несения службы", - заявили в пресс-службе.

"Партия учебно-боевых самолетов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России. На предприятии уже приступили к производству самолетов по программе следующего года", - сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого процитировали в пресс-службе.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. В результате модернизации увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, в состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров.

Учебно-боевой Як-130 является базовым самолетом для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России. Он позволяет обучать летчиков боевых самолетов четвертого и пятого поколения.