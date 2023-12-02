Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих пострадали в дорожно-транспортном происшествии на Камчатке, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота РФ.
Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.
По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в группу военнослужащих.
Инцидент произошел 1 декабря в 22:40 по московскому времени на территории одного из воинских гарнизонов полуострова Камчатка.