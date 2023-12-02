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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Пострадавших при внеплановой посадке самолета в Тюменской области нет

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Ямал" совершил внеплановую посадку в тюменском аэропорту, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Самолет сел, все в порядке, никто не пострадал", - отметили в пресс-службе.

Тюменской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия.

В пресс-службе авиакомпании комментарий пока получить не удалось.

Ранее "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что пассажирский самолет из Ноябрьска, летевший в Уфу, аварийно сел в Тюменской области. На его борту 71 человек.

Уфа Ноябрьск Тюменская область Ямал
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