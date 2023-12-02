Двухмиллионный посетитель выставки "Россия" получил в подарок экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Число посетителей международной выставки-форума "России" достигло двух миллионов человек, сообщили организаторы.

"На международной выставке-форуме "Россия" зафиксировали двухмиллионного посетителя. Им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией. Их поздравили в Павильоне 46 "Энергия жизни" Министерства энергетики России в зале "Энергия будущего", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", Министерство энергетики РФ и ПАО "РусГидро" подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.

"Для семьи из Казани это стало символичным - Марат работает в энергетической сфере", - уточняется в сообщении.

Организаторы выставки пообещали "всячески поддерживать Марата и Марию в организации поездки".

"Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них. Каждый победитель для нас - неожиданность. Выставка-форум "Россия" - территория благодарности и место, где сбываются мечты", - отметила заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Ольга Бинда, слова которой приводят организаторы.

Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на выставку с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на балет "Щелкунчик" и поездку в Москву.

Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Выставка продлится до 12 апреля. Ежедневно для посетителей работают уникальные культурно-развлекательные мероприятия и насыщенная деловая программа, концерты, образовательные проекты, торжественные открытия новых павильонов и презентации. Посещение выставки бесплатное.