Путин 4 декабря в режиме видеоконференции проведет заседание СПЧ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по правам человека, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье.

"4 декабря Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое приурочено к Международному дню прав человека", - говорится в сообщении.

Члены Совета расскажут об итогах своей работы в этом году. Также ожидается обмен мнениями между Президентом и участниками мероприятия по широкому кругу вопросов.

Как сообщила программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК), на следующей неделе Путин примет участие в пленарной дискуссии Форума ВТБ "Россия зовет".

В понедельник у Путина также запланирована церемония вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

"На неделе президент отправится в поездку в один из регионов. Также в ближайшие дни запланированы международные контакты", - говорится в программе.

В конце недели в России будет отмечаться День героев Отечества.