Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Фонд "Талант и успех" станет методическим центром по поддержке одаренных детей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ наделить Образовательный фонд "Талант и успех" статусом национального методического центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Соответствующий пункт содержится в размещенном на сайте Кремля перечне поручений Путина по итогам посещения образовательного центра "Сириус" 4 октября 2023 года.

В частности, поручено обеспечить, начиная с 2024 года, финансирование деятельности фонда "Талант и успех" по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц с выдающимися способностями.

Правительству также поручено обеспечить поддержку реализации фондом "Талант и успех" проекта по созданию сети школ - ассоциированных партнеров образовательного центра "Сириус" и программы "Педагогика развития талантов".

Среди других поручений - обеспечить поддержку реализации фондом "Талант и успех" программы "Умный туризм", предусматривающей возможность посещения школьниками и студентами объектов научно-исследовательской инфраструктуры, промышленности и выполнения ими реальных исследовательских и производственных задач.

Образовательный Фонд "Талант и успех" был учреждён 24 декабря 2014 года. Его деятельность направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку детей и молодёжи, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. 1 июля 2019 года фондом "Талант и успех" был создан Научно-технологический университет "Сириус".

Владимир Путин Минпросвещения Сириус Талант и успех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС

Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

В Карачаево-Черкесии потушили пожар в ресторане на курорте "Архыз"

Что произошло за день: суббота, 2 декабря

Российские военные сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке

Трое военнослужащих пострадали в ДТП на Камчатке

Ключевской вулкан на Камчатке дважды выбросил пар и пепел на высоту до 5 км

Ключевской вулкан на Камчатке дважды выбросил пар и пепел на высоту до 5 км

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

"ЛУКОЙЛ" получил разрешение на покупку доли UROC Limited в "ЭЛ5-Энерго"

Минобороны объяснило увеличение численности армии с проведением СВО и угрозами НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });