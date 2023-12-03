Фонд "Талант и успех" станет методическим центром по поддержке одаренных детей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ наделить Образовательный фонд "Талант и успех" статусом национального методического центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Соответствующий пункт содержится в размещенном на сайте Кремля перечне поручений Путина по итогам посещения образовательного центра "Сириус" 4 октября 2023 года.

В частности, поручено обеспечить, начиная с 2024 года, финансирование деятельности фонда "Талант и успех" по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц с выдающимися способностями.

Правительству также поручено обеспечить поддержку реализации фондом "Талант и успех" проекта по созданию сети школ - ассоциированных партнеров образовательного центра "Сириус" и программы "Педагогика развития талантов".

Среди других поручений - обеспечить поддержку реализации фондом "Талант и успех" программы "Умный туризм", предусматривающей возможность посещения школьниками и студентами объектов научно-исследовательской инфраструктуры, промышленности и выполнения ими реальных исследовательских и производственных задач.