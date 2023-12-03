Лесной пожар в Туапсинском районе Кубани локализован на площади 6 га
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание в Гойтхском участковом лесничестве Туапсинского района, сообщает краевой лесопожарный центр Кубани в своем телеграм-канале.
"Лесной пожар в районе населенного пункта Гойтх локализован. В 20:15 по Москве работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 6 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на тушении лесного пожара задействовано 27 человек и 8 единиц техники.
Ранее в воскресенье сообщалось о возникновении лесного пожара на территории Гойтхского участкового лесничества.