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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Лесной пожар в Туапсинском районе Кубани локализован на площади 6 га

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать возгорание в Гойтхском участковом лесничестве Туапсинского района, сообщает краевой лесопожарный центр Кубани в своем телеграм-канале.

"Лесной пожар в районе населенного пункта Гойтх локализован. В 20:15 по Москве работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 6 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении лесного пожара задействовано 27 человек и 8 единиц техники.

Ранее в воскресенье сообщалось о возникновении лесного пожара на территории Гойтхского участкового лесничества.

Кубань (регион) Туапсинский район
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