Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Суд арестовал 2,4 млрд рублей на счетах типа "С" и "И" по одному из исков к Euroclear

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на средства на счетах типа "С" и "И" в размере 2,4 млрд рублей в рамках иска УК "Ингрия" и гендиректора компании "Евроинвест" Юрия Васильева к Euroclear Bank, сказано в опубликованном определении суда.

Иск поступил в суд в октябре. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Соистцы требуют взыскать с Euroclear $24,4 млн, 287,9 тысячи евро, 53,9 тысячи швейцарских франков и 2,6 тысячи фунтов в пользу Васильева, а также $3,15 млн в пользу ЗПИФ "Апарт Девелопмент".

В ноябре истцы подали в суд заявление о принятии обеспечительных мер по иску в виде запрета Euroclear и НРД производить операции с денежными средствами со счетов типа "С", "И" в размере исковых требований и наложения ареста на них.

Истцы указывали, что в рамках указов президента № 844 и № 665 не смогут обратить взыскание на средства со счетов типа "С" и "И", говорится в определении суда.

Соистцы сослались на недостаточность имущества и активов для исполнения судебного акта в случае удовлетворения иска.

Суд принял во внимание, что запрошенные обеспечительные меры связаны с предметом спора, соразмерны заявленному требованию и "соответствуют цели предотвращения причинения значительного ущерба заявителю", и признал ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Euroclear НРД УК "Ингрия" Арбитраж Петербурга и Ленобласти Юрий Васильев Евроинвест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индекс МосБиржи в падении протестировал уровень 3100 пунктов

Эксперты ждут роста дефицита кадров в России до 2-4 млн человек к 2030 году

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Что произошло за день: воскресенье, 3 декабря

Грузовой корабль "Прогресс МС-25" пристыковался к МКС

Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

В Карачаево-Черкесии потушили пожар в ресторане на курорте "Архыз"

Что произошло за день: суббота, 2 декабря

Российские военные сбили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота

В Самаре арестовали певца Эдуарда Шарлота
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });