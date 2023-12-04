Суд арестовал 2,4 млрд рублей на счетах типа "С" и "И" по одному из исков к Euroclear

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на средства на счетах типа "С" и "И" в размере 2,4 млрд рублей в рамках иска УК "Ингрия" и гендиректора компании "Евроинвест" Юрия Васильева к Euroclear Bank, сказано в опубликованном определении суда.

Иск поступил в суд в октябре. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Соистцы требуют взыскать с Euroclear $24,4 млн, 287,9 тысячи евро, 53,9 тысячи швейцарских франков и 2,6 тысячи фунтов в пользу Васильева, а также $3,15 млн в пользу ЗПИФ "Апарт Девелопмент".

В ноябре истцы подали в суд заявление о принятии обеспечительных мер по иску в виде запрета Euroclear и НРД производить операции с денежными средствами со счетов типа "С", "И" в размере исковых требований и наложения ареста на них.

Истцы указывали, что в рамках указов президента № 844 и № 665 не смогут обратить взыскание на средства со счетов типа "С" и "И", говорится в определении суда.

Соистцы сослались на недостаточность имущества и активов для исполнения судебного акта в случае удовлетворения иска.

Суд принял во внимание, что запрошенные обеспечительные меры связаны с предметом спора, соразмерны заявленному требованию и "соответствуют цели предотвращения причинения значительного ущерба заявителю", и признал ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.