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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

На "Госуслугах" появилась возможность безопасной купли-продажи автомобиля

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - На портале государственных и муниципальных услуг появилась возможность оформить безопасную сделку по купле-продаже автомобиля, говорится в сообщении Минцифры.

"Сервис "Госуслуг" по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив. В таком случае банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД", - говорится в сообщении министерства.

В Минцифры перечислили преимущества оформления сделки на "Госуслугах": проверка автомобиля, безопасность сделки, отсутствие комиссии, так как аккредитив предоставляется бесплатно, а также возможность оформить договор онлайн и записаться в ГИБДД дистанционно.

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