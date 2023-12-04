Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Президент РФ заявил о готовности Москвы к нормализации отношений с Сеулом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова вернуться к конструктивным отношениям с Южной Кореей, нормализация ситуации зависит от Сеула, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Двусторонние отношения России и Южной Кореи переживают, к сожалению, не лучшие времена. Еще несколько лет назад наши отношения развивались самым конструктивным образом и носили обоюдовыгодный характер, особенно в экономической сфере", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Путин напомнил, что Россия и Южная Корея вместе работали над политико-дипломатическим урегулированием ситуации на Корейском полуострове. "От официального Сеула зависит, удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество на траекторию столь выгодного для наших стран делового партнерства", - подчеркнул Путин.

"Хочу подчеркнуть, мы к этому готовы", - заключил президент РФ.

Владимир Путин Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Президент РФ сказал, что партнерство России и Турции находится на высоком уровне

Чрезмерно закрытых эмитентов предупредили о потере места в высшем котировальном списке

МВД в 2023 году отказало в приглашении на въезд более чем 5,5 тыс. мигрантов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Машков избран главой Союза театральных деятелей

Компания из ОАЭ стала владельцем 99,99% российского юрлица Leroy Merlin

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Калягин предложил назначить председателем Союза театральных деятелей Александра Лазарева

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Минфин и ЦБ продолжают настаивать на максимальном раскрытии информации эмитентами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });