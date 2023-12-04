Президент РФ заявил о готовности Москвы к нормализации отношений с Сеулом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова вернуться к конструктивным отношениям с Южной Кореей, нормализация ситуации зависит от Сеула, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Двусторонние отношения России и Южной Кореи переживают, к сожалению, не лучшие времена. Еще несколько лет назад наши отношения развивались самым конструктивным образом и носили обоюдовыгодный характер, особенно в экономической сфере", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Путин напомнил, что Россия и Южная Корея вместе работали над политико-дипломатическим урегулированием ситуации на Корейском полуострове. "От официального Сеула зависит, удастся ли вернуть российско-корейское сотрудничество на траекторию столь выгодного для наших стран делового партнерства", - подчеркнул Путин.

"Хочу подчеркнуть, мы к этому готовы", - заключил президент РФ.