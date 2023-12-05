Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и юань немного подрастают на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен на фоне противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,0975 руб./$1 (+17 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 42,47 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,25 коп. - до 12,7455 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях негатива на большинстве мировых рынков капитала, однако некоторую поддержку нацвалюте оказывают корректирующиеся нефтяные котировки - после заметного снижения они вернулись к небольшому росту.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,02 за баррель, что на 0,01% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,1 за баррель, что на 0,08% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Инвесторы оценивают потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

До конца 2023 года для России действует ограничение в 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На заседании ОПЕК+ в четверг Россия объявила, что углубит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Тем временем, отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Американский рынок акций в понедельник взял передышку после существенного подъема в последние дни, индексы снизились на 0,1-0,8%.

Сессию в пятницу S&P 500 завершил на максимуме с начала текущего года, Dow Jones Industrial Average - на самой высокой отметке с января 2022 года. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 2,4%, S&P 500 - 0,8%, Nasdaq Composite - 0,4%. При этом все три индекса завершили "в плюсе" пятую неделю подряд на фоне падения доходностей гособлигаций, вызванного растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в следующем году.

Однако в понедельник доходность госбумаг выросла после заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, что обсуждение сроков смягчения политики американским ЦБ является преждевременным, пишет MarketWatch.

Основным событием этой недели станет публикация данных по рынку труда США за ноябрь, которые могут существенно изменить прогнозы рынка в отношении будущей динамики процентных ставок.

Ожидается, что темпы роста числа рабочих мест в экономике США будут меньше 200 тыс. по итогам второго месяца подряд, отмечает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. По ее мнению, чем ниже будет показатель, тем больше будет давление на "ястребов" ФРС.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник показывают негативную динамику. Японский Nikkei 225 снижается на 1,31%, китайский CSI300 - на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,79%, южнокорейский Kospi - на 0,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,86%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,17%.