Представительство Airbus в России планирует подать заявление о банкротстве

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Эйрбас Рус", российское представительство Airbus опубликовало уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве.

"В связи с появлением у ООО "Эйрбас Рус" признаков банкротства, предусмотренных ст. 3 федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" [...] заявитель намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО "Эйрбас Рус" банкротом", - говорится в уведомлении на Федресурсе.

Признаком банкротства в указанной статье названа ситуация, когда юридическое лицо не способно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если они не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

В качестве кредитора ООО "Эйрбас Рус" в уведомлении указано ООО "Технодром". В 2017 году эта компания, будучи официальным дистрибьютором вертолетной техники Airbus Helicopters, приобрела два вертолета типа EC130 T2. Их планировалось использовать в интересах группы "Хелипорты России", объединяющей сеть вертолетных комплексов.

По данным картотеки арбитражных дел, ранее между ООО "Технодром" и ООО "Эйрбас Рус" шла судебная тяжба. Так, в августе 2022 года вертолетный дилер обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к представительству Airbus, а также к ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" и Airbus Helicopters о взыскании убытков в размере 203,4 млн рублей. Истец требовал, чтобы ему возместили ущерб за сломанный в ходе предписанной производителем модернизации EC130 T2. Работы, которые включали усиление хвостовой балки, выполняли специалисты ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг", допущенные Airbus Helicopters.

Как следует их материалов дела, привести вертолет в исправное состояние могла бы новая хвостовая балка, однако из-за санкций ЕС Airbus Helicopters не может ее поставить истцу. В результате суд поддержал требование "Технодрома" взыскать в его пользу сумму, равную, согласно проведенной оценке, рыночной стоимости исправного вертолета EC130 T2. Девятый арбитражный апелляционный суд в конце октября поддержал это решение.