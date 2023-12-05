Глава МВД РФ раскритиковал попытки приостановить членство России в Интерполе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о попытках ограничить российскую полицию в использовании каналов Интерпола под надуманным предлогом.

"Сегодня под предлогом надуманных обвинений продвигаются попытки ограничить Россию в использовании информационных каналов главной международной полицейской организации - Интерпола - для розыска преступников и даже приостановить наше членство в ней. Введен особый режим обработки запросов российской стороны, что затягивает процессы размещения сведений о разыскиваемых лицах в базах данных Генерального секретариата Интерпола, снижая эффективность этой деятельности", - сказал Колокольцев во вторник на встрече с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном в Пекине.

Глава МВД заявил, что позиция министерства в вопросах взаимодействия с зарубежными партнерами была и остается неизменной, "основана на неукоснительном соблюдении и недопустимости игнорирования статьи 3 устава организации, которая категорически запрещает ей каким-либо образом вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера".

"Считаем, что суверенное государство самостоятельно должно решать вопрос о вступлении или выходе из нее, если участие перестало отвечать интересам самого государства", - отметил Колокольцев.

Глава ведомства отметил высокую результативность взаимодействия с китайскими коллегами, в том числе по линии идентификации и розыска лиц, а также обозначил актуальность объединения усилий для противодействия транснациональной киберпреступности.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, стороны договорились консолидировать усилия в борьбе с международным наркотрафиком.