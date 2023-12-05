ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО "Сбербанк" и ООО СК "Сбербанк страхование жизни", говорится в сообщении ФАС. Ведомство выявило в действиях организаций признаки заключения антиконкурентного соглашения.

Ранее в ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг "Домклик Плюс", в который входят услуги страховщика. Этот пакет предоставляет скидку на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком. "Домклик Плюс" включает полис страхования жизни и здоровья от компании "Сбербанк страхование жизни" и иные услуги.

Подключение пакета услуг является добровольным и не влияет на принятие банком решения о кредитовании, но от него зависит процентная ставка по кредиту. Ранее для получения скидки к процентной ставке заемщику необходимо было заключить договор страхования жизни и здоровья с любой аккредитованной банком страховой компанией. В настоящий момент такая скидка в размере 1% предусмотрена, только пока заемщик оплачивает пакет услуг "Домклик Плюс".

Вместе с тем в сентябре 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ №39, которое устанавливает условия допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями. Одно из них - предоставление заемщику возможности сохранить условия кредитования при получении кредита вне зависимости от того, приобретает ли он дополнительные услуги у банка или самостоятельно заключает соответствующий установленным требованиям договор с любым страховщиком.

По мнению ФАС, предложение Сбербанка и СК "Сбербанк страхование жизни" получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения дополнительных услуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан. Такие действия лишают страховщиков возможности предоставить клиентам свои услуги и влияют на общие условия их обращения.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.