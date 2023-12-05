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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Ушаков заявил о важности долгосрочного перемирия Израиля и ХАМАС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Россия выступает за достижение долгосрочного перемирия в зоне палестино-израильского конфликта и обмен пленными, после чего можно будет переходить к выработке параметров урегулирования, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

В преддверии поездки Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию у представителя Кремля поинтересовались, готова ли Россия предложить свой план палестино-израильского урегулирования, или, по ее мнению, этим должны заниматься региональные страны.

"Сейчас самое главное - добиться долгосрочного перемирия, потому что эти "осколочные" перемирия тоже полезны, но мы все-таки хотели бы, чтобы было достигнуто долгосрочное перемирие, полностью произошел обмен пленными и задержанными, и затем уже можно было бы в более спокойной обстановке приступить к каким-то реальным делам в контексте перспектив урегулирования конфликта. Очевидно, прежде всего, будем говорить сейчас об этом", - ответил Ушаков.

"С учетом того, что страны, которые мы посещаем, находятся непосредственно в регионе, они порой лучше нас чувствуют, куда и как развивается ситуация, и поэтому для нас обмен мнениями по этому конфликту будет крайне полезным", - добавил он.

ХАМАС Юрий Ушаков Израиль Саудовская Аравия Владимир Путин ОАЭ
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