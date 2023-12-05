На Кубани число пострадавших в ДТП с бензовозом выросло до 16

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае в столкновении бензовоза с маршрутным автобусом число пострадавших выросло до 16, сообщил оперштаб. Ранее сообщалось о троих погибших и семерых пострадавших.

В Славянский район Краснодарского края, где произошло ДТП, вылетела санавиация, сообщили в краевом Минздраве. Отмечается, что все пострадавшие доставлены в ЦРБ Славянска-на-Кубани и получают необходимую помощь.

Столкновение бензовоза "КАМАЗ" и автобуса Iveco произошло на 64-м километре автодороги А-289 Славянск-на-Кубани - Темрюк во второй половине дня.