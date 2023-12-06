Десятки строителей терминала аэропорта на Камчатке госпитализированы с отравлением
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления рабочих, задействованных на строительстве нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово), сообщает прокуратура Камчатского края в среду.
"По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта", - говорится в сообщении.