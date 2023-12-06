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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Десятки строителей терминала аэропорта на Камчатке госпитализированы с отравлением

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления рабочих, задействованных на строительстве нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово), сообщает прокуратура Камчатского края в среду.

"По предварительной информации, госпитализирован 41 человек с признаками пищевого отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта", - говорится в сообщении.

Камчатка Петропавловск-Камчатский Елизово
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