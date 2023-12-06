Нововоронежская АЭС отключила энергоблок №7 на ремонт

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС отключила от сети энергоблок №7 для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании, сообщила пресс-служба атомной станции.

Отключение от сети произошло 2 декабря в 02:30 по Москве в соответствии с поданной заявкой.

В настоящее время на энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС проводится планово-предупредительный ремонт. Энергоблоки №4 и №5 находятся в работе и несут нагрузку 1 тыс. 227 МВт, сообщает пресс-служба.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию был введен энергоблок №6, седьмой – в октябре 2019 года.