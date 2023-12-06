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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Росгвардия задержала мужчину, застрелившего силовика в Рязанской области

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Рязанской области, задержан, сообщили журналистам в среду пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Сотрудниками СОБР и ОМОН Управления Росгвардии совместно с полицейскими пресечена противоправная деятельность мужчины, открывшего стрельбу по правоохранителям в деревне Высокое Рязанской области, Мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия, когда к нему пришли правоохранители, в результате чего один из стражей порядка получил смертельное ранение", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Рязанской области.

В ходе штурма спецназ Росгвардии задержал стрелка и передал его сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе округа, добавив, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Росгвардия Рязанская область
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