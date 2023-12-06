Нововоронежская АЭС вывела энергоблок №7 на полную мощность после ремонта

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион "Росатома") выведен на полную мощность после проведения на нем ремонтных работ, сообщила пресс-служба атомной станции.

Сейчас он работает в штатном режиме и несет нагрузку 1185 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

В сеть энергоблок был включен 5 декабря в 17:38 после проведения краткосрочных ремонтных работ на электротехническом оборудовании в соответствии с поданной заявкой.

Энергоблок №7 был отключен 2 декабря.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС энергоблоки №№4, 5 и 7 находятся в работе и несут нагрузку 2620 МВт. Энергоблок №6 находится на планово-предупредительном ремонте.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию был введен энергоблок №6, седьмой – в октябре 2019 года.