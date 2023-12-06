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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Путин назвал отношения РФ и Саудовской Аравии стабильными и очень хорошими

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Отношения между Россией и Саудовской Аравией можно охарактеризовать как очень хорошие и стабильные, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас стабильные и очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в сфере экономики, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе", - сказал он в среду в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Президент РФ отметил, что за последние семь лет отношения России и Саудовской Аравии "приобрели такое качество и достигли такого уровня, которого раньше никогда не было".

"Это достигнуто в результате мудрой политики вашего отца, Хранителя двух святынь, короля Саудовской Аравии, и при вашем непосредственном прямом участии", - заметил он.

"Встреча наша является, безусловно, своевременной. Еще раз благодарю вас за приглашение", - добавил Путин.

Владимир Путин РФ Саудовская Аравия
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