Пять человек погибли в ДТП с участием грузовиков и микроавтобуса на Кубани

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Массовое ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса произошло на 52 км трассы "Краснодар-Верхнебаканский", есть погибшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП погибли водитель и 4 пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель "КАМАЗа" допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес", из-за удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с еще одним большегрузом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Также устанавливаются обстоятельства ДТП на данном участке трассы с участием нескольких легковых автомобилей. На месте ДТП движение затруднено.