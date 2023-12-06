Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Пять человек погибли в ДТП с участием грузовиков и микроавтобуса на Кубани

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Массовое ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса произошло на 52 км трассы "Краснодар-Верхнебаканский", есть погибшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП погибли водитель и 4 пассажира микроавтобуса. Водители грузовых автомобилей госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель "КАМАЗа" допустил столкновение с микроавтобусом "Мерседес", из-за удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с еще одним большегрузом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Также устанавливаются обстоятельства ДТП на данном участке трассы с участием нескольких легковых автомобилей. На месте ДТП движение затруднено.

Кубань (регион) Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 6 декабря

СКР расследует убийство украинского экс-депутата Кивы в Подмосковье

СКР расследует убийство украинского экс-депутата Кивы в Подмосковье

Дело о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева направлено в суд

Суд в Москве оштрафовал Google на 800 тыс. руб. за нарушение закона о "самоконтроле"

Суд в Москве оштрафовал Google на 800 тыс. руб. за нарушение закона о "самоконтроле"

Росгвардия задержала мужчину, застрелившего силовика в Рязанской области

Депутат ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске

Депутат ЛНР пострадал в результате взрыва автомобиля в Луганске

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Глава Минюста призвал сенаторов кардинально изменить закон о нотариате

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Дума дала право президенту вводить управление активами недружественных владельцев

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть информацию о Дерипаске в интервью о ЧВК
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });