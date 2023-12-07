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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Совет Федерации в четверг назначит выборы президента России на 17 марта

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации (СФ) на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о назначении выборов президента России.

Соответствующий пункт стоит в начале повестки. Для участия в заседании приглашена глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

О том, что выборы предлагается назначить на 17 марта 2024 года, сообщил накануне глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно закону, выборы президента России назначаются Советом Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах президента РФ является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих общих выборах главы государства.

Однако если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, или это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье.

Второе воскресенье марта в следующем году выпадает на 10-е число и завершает неделю, включающую праздничный день 8 марта. Поэтому выборы назначаются на следующее воскресенье - 17 марта.

Совет Федерации Андрей Клишас ЦИК РФ
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