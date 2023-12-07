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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Сотрудник Росгвардии погиб на учебных стрельбах в Рязанской области

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Рязанской области в четверг сотрудник регионального управления Росгвардии погиб и еще двое получили ранения во время учебных стрельб на полигоне в селе Дубровичи.

"При проведении плановых занятий по огневой подготовке на полигоне произошёл внештатный разрыв боеприпаса после производства выстрела. В результате один сотрудник погиб, двое получили ранения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области в свою очередь сообщили, что проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Росгвардия Рязанская область
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