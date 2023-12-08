Два человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Северной Осетии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля произошла в селе Эльхотово Северной Осетии, два человека погибли, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 20:15 мск 7 декабря в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в селе Эльхотово на нижнем регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда, следовавшего по маршруту "Владикавказ - Адлер", с автомобилем ВА3-2106. По предварительной информации, в результате столкновения погибли два человека, находившиеся в автомобиле", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, пострадавших среди пассажиров поезда нет, задержки в работе железнодорожного транспорта не планируются. Поезд "Владикавказ - Адлер" продолжил движение в 21:44 мск.

К ликвидации последствий аварии от МЧС России были привлечены 3 единицы техники и 12 человек личного состава.