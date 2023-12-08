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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

ФСБ предложила усилить охрану недипломатических миссий РФ за рубежом пограничниками

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ предлагает задействовать сотрудников погранслужбы в охране российских представительств, не являющихся дипломатическими учреждениями или консульствами за рубежом из-за возросших угроз безопасности.

Проект соответствующих изменений к указу президента размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту сказано, что сейчас военнослужащие пограничных органов участвуют в обеспечении охраны представительств и консульских учреждений России в иностранных государствах.

"Вместе с тем рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств, указывает на необходимость усиления мер по их защите", - говорится в пояснительной записке.

"В связи с этим предлагается наделить ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств (помимо дипломатических и консульских учреждений) Российской Федерации за рубежом", - говорится в документе.

ФСБ
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