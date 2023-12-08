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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Путин сказал, что бойцы СВО развеяли миф о неуязвимости западной бронетехники

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Участники СВО полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Они (участники СВО - ИФ) смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, среди которых совсем молодые люди, собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки и другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф об их неуязвимости", - сказал Путин в ходе церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Он отметил, что среди награжденных немало тех, "кто для выполнения боевой задачи успешно и мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты".

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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