Задержан руководитель Росприроднадзора Якутии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России задержали руководителя регионального управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями", - сказала Волк журналистам в пятницу, не уточняя имени задержанного.

По информации на сайте Росприроднадзора, должность руководителя управления ведомства в республике с 1 февраля 2022 года по настоящее время занимает Андрей Жолудев.

По словам представителя МВД, подозреваемый осуществлял госнадзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр. Чиновник составил отчет от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика с недостоверными сведениями о выполнении ими работ по геологическому изучению недр реки Тимптон.

"Фактически никакой деятельности в этом направлении не проводилось. Фиктивный документ злоумышленник предоставил в Федеральное агентство по недропользованию, что позволило предприятию-природопользователю получить необходимые для добычи золота документы", - отметила Волк.

Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 миллионов рублей. Кроме того, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара с причинением убытков лесному фонду РФ в размере свыше 1,5 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий чиновник задержан на своем рабочем месте. В ходе обыска у него изъяты электронные носители информации и документация, имеющая доказательственное значение.

Следователем возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 статьи 285 УК РФ). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого.